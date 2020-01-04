У КПВВ на Донбасі в чергах застрягли понад 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Зранку в суботу, 4 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах нарахували 330 автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 30/100; "Гнутове" – 20/30", - зазначили у ДПСУ.
Також прикордонники зауважили, що минула доба позначилася зростанням пасажиро-транспортного потоку.
Загалом через КПВВ прослідувало 37,7 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Як повідомлялося раніше в УНН, 3 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.