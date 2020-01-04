В КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/100; "Гнутово" - 20/30", - отметили в ГПСУ.

Также пограничники заметили, что минувшие сутки сказалась ростом пассажиро-транспортного потока.

В общем через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Как сообщалось ранее в УНН, 3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.