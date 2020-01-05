В очередях на КПВВ на Донбассе застряло 160 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В очередях на в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе застряло 160 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По данным ГПСУ, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/20; "Марьинка" - 0/55; "Новотроицкое" - 20/35; "Гнутово" - 10/0", - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился. В течение суток через КПВВ последовало 31000 человек и 3,7 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7130 человек и 860 транспортных средств; "Марьинка" - 6450 человек и 1075 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6095 человек и 1245 транспортных средств; "Гнутово" - 2240 человек и 525 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9165 человек.
Напомним, 4 января на КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 300 автомобилей.