У бєлгородській області рф нібито збили два безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У бєлгородській області росії нібито збили два безпілотники. Це сталося уночі 11 вересня близько 01.20 за місцевим часом. Про це повідомили у міноборони росії, передає УНН.
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Зазначається, що засобами ППО, які стояли на чергуванні, два безпілотні літальні апарати знищено над територією бєлгородської області.
Як уточнив губернатор області Гладков, у Яковлівському міському окрузі спрацювала російська система ППО. Як наслідок – були збито 2 дрони літакового типу. Постраждалих немає.
Фрагменти одного з безпілотника упали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби.
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