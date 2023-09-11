У бєлгородській області рф нібито збили два безпілотники

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Зазначається, що засобами ППО, які стояли на чергуванні, два безпілотні літальні апарати знищено над територією бєлгородської області.

Як уточнив губернатор області Гладков, у Яковлівському міському окрузі спрацювала російська система ППО. Як наслідок – були збито 2 дрони літакового типу. Постраждалих немає.

Фрагменти одного з безпілотника упали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби.

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