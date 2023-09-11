В белгородской области рф якобы сбили два беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В белгородской области россии якобы сбили два беспилотника. Это произошло ночью 11 сентября около 01.20 по местному времени. Об этом сообщили в минобороны россии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что средствами ПВО, которые стояли на дежурстве, два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией белгородской области.
Как уточнил губернатор области Гладков, в Яковлевском городском округе сработала российская система ПВО. В результате – были сбиты 2 дрона самолетного типа. Пострадавших нет.
Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы.
Напомним
Утром 10 сентября минобороны рф заявило о якобы сбитии восьми БПЛА возле Крыма.