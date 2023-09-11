В белгородской области рф якобы сбили два беспилотника

Детали

Отмечается, что средствами ПВО, которые стояли на дежурстве, два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией белгородской области.

Как уточнил губернатор области Гладков, в Яковлевском городском округе сработала российская система ПВО. В результате – были сбиты 2 дрона самолетного типа. Пострадавших нет.

Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы.

Напомним

Утром 10 сентября минобороны рф заявило о якобы сбитии восьми БПЛА возле Крыма.