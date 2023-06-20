У будинку-музеї Рембрандта відкрився тату-салон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 чернвя. УНН. У музеї Рембрандта в Амстердамі відкрито неординарний тату-салон, де майстри татуювання створюють вічні шедеври, наносячи на шкіру відвідувачів ескізи відомого нідерландського художника, повідомило у понеділок AP, пише УНН.
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Музей Рембрандта вирішив створити цей тату-салон як спосіб привернути нових відвідувачів та наблизити їх до творчості великого художника. Директор музею Мілоу Халбесма вважає, що це сучасний спосіб мати власного Рембрандта і відчувати його мистецтво ближче до себе.
За цінами від 50 до 250 євро (54-270 доларів) відвідувачі можуть отримати незабутнє тату, яке нагадуватиме про творчість великого майстра. Ця нова ініціатива, що отримала назву "Рембрандт бідної людини", привернула увагу шанувальників як сучасного мистецтва, так і любителів культурної спадщини.
Великий попит на нову атракцію став очевидним з першого дня. Онлайн-записи на сеанси татуювання були заповнені протягом десяти хвилин. Хоча є кілька місць, доступних для тих, хто відвідує музей і готовий зачекати своєї черги.
Майстри татуювання, зокрема Хенк Шиффмахер, адаптували ескізи Рембрандта, щоб вони стали придатними для нанесення на шкіру. Вони ретельно розробили дизайни, зберігаючи тонкі лінії, які не зростатимуться разом з часом і старінням татуювання.
Татуювання, створені майстрами та їх клієнтами, сприймаються як вираз власної любові до мистецтва Рембрандта. Шиффмахер порівнює свою роботу з швидкими ескізами художника, але він підкреслює ключову відмінність: полотно може "розмовляти" з глядачем, тоді як татуювання залишається незмінним в часі.
Таким чином, будинок-музей Рембрандта в Амстердамі став не тільки місцем для вивчення та захоплення творчістю великого художника, але і ареною для втілення його творінь на шкірі, демонструючи тим самим поєднання традиції та сучасності у світі мистецтва.
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