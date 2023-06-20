В доме-музее Рембрандта открылся тату-салон

Детали

Музей Рембрандта решил создать этот тату-салон как способ привлечь новых посетителей и приблизить их к творчеству великого художника. Директор музея Милоу Халбесма считает, что это современный способ иметь собственного Рембрандта и чувствовать его искусство ближе к себе.

По ценам от 50 до 250 евро (54-270 долларов) посетители могут получить незабываемое тату, которое будет напоминать о творчестве великого мастера. Эта новая инициатива, получившая название "Рембрандт бедного человека", привлекла внимание поклонников как современного искусства, так и любителей культурного наследия.

Большой спрос на новую аттракцию стал очевиден с первого дня. Онлайн-записи на сеансы татуировки были заполнены в течение десяти минут. Хотя есть несколько мест, доступных для тех, кто посещает музей и готов подождать своей очереди.

Мастера татуировки, в частности Хэнк Шиффмахер, адаптировали эскизы Рембрандта, чтобы они стали пригодными для нанесения на кожу. Они тщательно разработали дизайны, сохраняя тонкие линии, которые не будут расти вместе со временем и старением татуировки.

Татуировки, созданные мастерами и их клиентами, воспринимаются как выражение собственной любви к искусству Рембрандта. Шиффмахер сравнивает свою работу с быстрыми эскизами художника, но он подчеркивает ключевое различие: холст может "разговаривать" со зрителем, тогда как татуировка остается неизменной во времени.

Таким образом, дом-музей Рембрандта в Амстердаме стал не только местом для изучения и восхищения творчеством великого художника, но и ареной для воплощения его творений на коже, демонстрируя тем самым сочетание традиции и современности в мире искусства.

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