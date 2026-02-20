$43.270.03
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 11841 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 15070 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 16706 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 19197 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 34913 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13950 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20444 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50408 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83089 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
У Британії з’ясовують, чи пов’язані аеропорти Лондона з торгівлею людьми у справі Епштейна

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Поліція Лондона перевіряє можливий зв'язок аеропортів міста з торгівлею людьми у справі Джеффрі Епштейна. Це пов'язано з оприлюдненням судових документів Міністерством юстиції США.

У Британії з’ясовують, чи пов’язані аеропорти Лондона з торгівлею людьми у справі Епштейна

Міська поліція Лондона з’ясовує, чи пов’язані аеропорти Лондона з торгівлею людьми у справі Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє Міська поліція Лондона, передає УНН.

Деталі

"Після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони судових документів, що стосуються Джеффрі Епштейна, нам відомо про припущення, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації. Ми оцінюємо цю інформацію та активно шукаємо додаткові деталі у партнерів з правоохоронних органів, зокрема у Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що їм відомо про численні повідомлення та коментарі ЗМІ, однак на сьогодні до поліції Лондона не надходило жодних нових кримінальних звинувачень щодо сексуальних злочинів, які, як стверджується, мали місце в юрисдикції Англії.

Нагадаємо

Оприлюднені документи свідчать, що Джеффрі Епштейн прагнув зустрітися з путіним та налагоджував зв'язки з російською елітою. Він використовував молодих російських жінок і дівчат, пропонованих модельними агентствами і криміналом рф.

Павло Башинський

Світ
Володимир Путін
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Англія
Сполучені Штати Америки
Лондон