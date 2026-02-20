Міська поліція Лондона з’ясовує, чи пов’язані аеропорти Лондона з торгівлею людьми у справі Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє Міська поліція Лондона, передає УНН.

Деталі

"Після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони судових документів, що стосуються Джеффрі Епштейна, нам відомо про припущення, що лондонські аеропорти могли використовуватися для сприяння торгівлі людьми та сексуальній експлуатації. Ми оцінюємо цю інформацію та активно шукаємо додаткові деталі у партнерів з правоохоронних органів, зокрема у Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що їм відомо про численні повідомлення та коментарі ЗМІ, однак на сьогодні до поліції Лондона не надходило жодних нових кримінальних звинувачень щодо сексуальних злочинів, які, як стверджується, мали місце в юрисдикції Англії.

Нагадаємо

Оприлюднені документи свідчать, що Джеффрі Епштейн прагнув зустрітися з путіним та налагоджував зв'язки з російською елітою. Він використовував молодих російських жінок і дівчат, пропонованих модельними агентствами і криміналом рф.