Полиция Лондона выясняет, связаны ли аэропорты Лондона с торговлей людьми в деле Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает полиция Лондона, передает УНН.

Подробности

"После того, как Министерство юстиции США обнародовало миллионы судебных документов, касающихся Джеффри Эпштейна, нам известно о предположениях, что лондонские аэропорты могли использоваться для содействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Мы оцениваем эту информацию и активно ищем дополнительные детали у партнеров из правоохранительных органов, в частности в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что им известно о многочисленных сообщениях и комментариях СМИ, однако на сегодняшний день в полицию Лондона не поступало никаких новых уголовных обвинений относительно сексуальных преступлений, которые, как утверждается, имели место в юрисдикции Англии.

Напомним

Обнародованные документы свидетельствуют, что Джеффри Эпштейн стремился встретиться с путиным и налаживал связи с российской элитой. Он использовал молодых российских женщин и девушек, предлагаемых модельными агентствами и криминалом рф.