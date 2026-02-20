В Британии выясняют, связаны ли аэропорты Лондона с торговлей людьми по делу Эпштейна

$43.270.03
50.920.34
ukenru
16:35 • 5054 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 12124 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 15338 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 16967 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 19439 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 35265 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 13998 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20467 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50427 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 83114 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
54%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан выпустил агитационный ролик с кадрами с Зеленским перед выборамиPhoto20 февраля, 09:36 • 11167 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 25511 просмотра
Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршикPhoto20 февраля, 12:35 • 7088 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 10564 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 16045 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость13:32 • 16213 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 25677 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 35258 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 59525 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 95306 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Виталий Ким
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны13:28 • 10709 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 36855 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 39695 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО20 февраля, 06:27 • 36920 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 29601 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Старлинк
Ланцет (барражирующий боеприпас)

В Британии выясняют, связаны ли аэропорты Лондона с торговлей людьми по делу Эпштейна

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Полиция Лондона проверяет возможную связь аэропортов города с торговлей людьми по делу Джеффри Эпштейна. Это связано с обнародованием судебных документов Министерством юстиции США.

В Британии выясняют, связаны ли аэропорты Лондона с торговлей людьми по делу Эпштейна

Полиция Лондона выясняет, связаны ли аэропорты Лондона с торговлей людьми в деле Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает полиция Лондона, передает УНН.

Подробности

"После того, как Министерство юстиции США обнародовало миллионы судебных документов, касающихся Джеффри Эпштейна, нам известно о предположениях, что лондонские аэропорты могли использоваться для содействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Мы оцениваем эту информацию и активно ищем дополнительные детали у партнеров из правоохранительных органов, в частности в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что им известно о многочисленных сообщениях и комментариях СМИ, однако на сегодняшний день в полицию Лондона не поступало никаких новых уголовных обвинений относительно сексуальных преступлений, которые, как утверждается, имели место в юрисдикции Англии.

Напомним

Обнародованные документы свидетельствуют, что Джеффри Эпштейн стремился встретиться с путиным и налаживал связи с российской элитой. Он использовал молодых российских женщин и девушек, предлагаемых модельными агентствами и криминалом рф.

Павел Башинский

Новости Мира
Владимир Путин
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Англия
Соединённые Штаты
Лондон