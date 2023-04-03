У брянській області військкомат та відділ МВС зазнали атаки дрона
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У місті сєвськ брянської області безпілотник атакував будівлю військкомату, про це повідомив губернатор брянської області олександр богомаз на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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Губернатор брянської області олександр богомаз заявив, що будівля районного військового комісаріату в севську зазнала пошкоджень через удар безпілотника. У цьому ударі він звинуватив Збройні сили України
За словами богомаза, дрон скинув на будівлю боєприпас. Також він заявив, що постраждалих немає.
До цього, губернатор брянської області стверджує, що подібної атаки зазнала і будівля місцевого відділу МВС.
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