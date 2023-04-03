В брянской области военкомат и отдел МВД подверглись атаке дрона

Детали

Губернатор брянской области александр богомаз заявил, что здание районного военного комиссариата в севске получило повреждения из-за удара беспилотника. В этом ударе он обвинил Вооруженные силы Украины

По словам богомаза, дрон сбросил на здание боеприпас. Также он заявил, что пострадавших нет.

К этому, губернатор брянской области утверждает, что подобной атаке подверглось и здание местного отдела МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ростове прогремел взрыв — рос СМИ