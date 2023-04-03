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В брянской области военкомат и отдел МВД подверглись атаке дрона

Киев • УНН

 • 1110088 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В городе севск брянской области беспилотник атаковал здание военкомата, об этом сообщил губернатор брянской области александр богомаз на своей странице в Telegram, передает УНН.

Детали

Губернатор брянской области александр богомаз заявил, что здание районного военного комиссариата в севске получило повреждения из-за удара беспилотника. В этом ударе он обвинил Вооруженные силы Украины

По словам богомаза, дрон сбросил на здание боеприпас. Также он заявил, что пострадавших нет.

К этому, губернатор брянской области утверждает, что подобной атаке подверглось и здание местного отдела МВД.

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