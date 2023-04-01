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У Ростові пролунав вибух — рос ЗМІ

У Ростові пролунав вибух — рос ЗМІ

Київ • УНН

 • 1066542 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. російські ЗМІ повідомляють про потужний вибух у рф, у місті Ростов-на-Дону, передає УНН.

Деталі

російські Telegram-канали та ЗМІ повідомляють, що у суботу, 1 квітня, у Ростові-на-Дону пролунав сильний вибух. За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибух було чути у Новочеркаську, який розташований за 45 кілометрів від Ростова.

Наразі офіційної інформації від влади немає.

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