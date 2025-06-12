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У бронзової призерки Олімпійських ігор з легкої атлетики Ірини Геращенко народилася донька

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

30-річна олімпійська чемпіонка Ірина Геращенко та її чоловік, Сергій Спільняк, стали батьками дівчинки. Малеча народилася 11 червня з вагою 3,82 кг та зростом 55 см.

У бронзової призерки Олімпійських ігор з легкої атлетики Ірини Геращенко народилася донька

30-річна українська олімпійська чемпіонка Ірина Геращенко народила доньку. Це перша дитина у сім'ї Ірини та українського спортсмена і тренера Сергія Спільняка. З народженням первістки подружжя привітав Національний олімпійський комітет України, передає УНН.

Деталі

Спортсменка разом із чоловіком поділилася з підписниками в Instagram щасливою новиною про народження дівчинки. Ім’я малечі поки що залишається у секреті.

Народження дитини, судячи з усього, сталося 11 червня. Ірина та Сергій поділилися першими фото з пологового будинку, на яких зображені як новоспечені батьки. У своєму пості Геращенко зізналася, що це був "найкращий день" у її житті.

Учора був наш найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діаманте

 - написала молода мама.

Дівчинка народилася вагою 3,82 кг та зростом 55 см. Ірина додала, що цей момент став для них суцільним щастям і радістю. Однак ім'я доньки зірка спорту поки не розкрила.

Нехай донечка росте здоровою, щасливою та оточеною любов’ю! Бажаємо вам безмежної радості, тепла в серці та нових звершень — як на життєвому шляху, так і в спорті. Міцного здоров’я малечі, сил і натхнення батькам!

- привітали родину в НОК України.

Чоловік Ірини, Сергій Спільняк, є відомим українським спортсменом і тренером, а також підтримує дружину на шляху до нових досягнень як у спорті, так і в особистому житті.

Доповнення

Ірина Геращенко почала свою кар'єру в легкій атлетиці у віці семи років. Її першою тренеркою стала Ірина Пустовойт, яка й досі працює з нею. Уже тоді Геращенко ставила перед собою амбітну мету - потрапити на Олімпійські ігри. Це бажання вразило її тренерку, адже Ірина була однією з найбільш відданих спортсменок на той час.

Свій перший міжнародний успіх Ірина здобула на юнацькому Чемпіонаті світу, де поділила перше місце з румунською атлеткою, але поступилася в перестрибці. З того часу її кар’єра стрімко розвивалася, і Геращенко регулярно піднімалася на п’єдестали різних міжнародних турнірів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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