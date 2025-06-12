У бронзовой призерки Олимпийских игр по легкой атлетике Ирины Геращенко родилась дочь

30-летняя украинская олимпийская чемпионка Ирина Геращенко родила дочь. Это первый ребенок в семье Ирины и украинского спортсмена и тренера Сергея Спильняка. С рождением первенца супругов поздравил Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

Детали

Спортсменка вместе с мужем поделилась с подписчиками в Instagram счастливой новостью о рождении девочки. Имя малышки пока остается в секрете.

Рождение ребенка, судя по всему, произошло 11 июня. Ирина и Сергей поделились первыми фото из роддома, на которых изображены как новоиспеченные родители. В своем посте Геращенко призналась, что это был "лучший день" в ее жизни.

Вчера был наш лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиант - написала молодая мама.

Девочка родилась весом 3,82 кг и ростом 55 см. Ирина добавила, что этот момент стал для них сплошным счастьем и радостью. Однако имя дочери звезда спорта пока не раскрыла.

Пусть доченька растет здоровой, счастливой и окруженной любовью! Желаем вам безграничной радости, тепла в сердце и новых свершений — как на жизненном пути, так и в спорте. Крепкого здоровья малышке, сил и вдохновения родителям! - поздравили семью в НОК Украины.

Муж Ирины, Сергей Спильняк, является известным украинским спортсменом и тренером, а также поддерживает жену на пути к новым достижениям как в спорте, так и в личной жизни.

Дополнение

Ирина Геращенко начала свою карьеру в легкой атлетике в возрасте семи лет. Ее первым тренером стала Ирина Пустовойт, которая и до сих пор работает с ней. Уже тогда Геращенко ставила перед собой амбициозную цель - попасть на Олимпийские игры. Это желание поразило ее тренера, ведь Ирина была одной из самых преданных спортсменок на то время.

Свой первый международный успех Ирина одержала на юношеском Чемпионате мира, где поделила первое место с румынской атлеткой, но уступила в перепрыжке. С того времени ее карьера стремительно развивалась, и Геращенко регулярно поднималась на пьедесталы различных международных турниров.