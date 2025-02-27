У Болгарії минулорічні вибори можуть визнати незаконними: що відомо

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Конституційний суд Болгарії зобов'язав ЦВК перерахувати всі голоси з парламентських виборів 2024 року. Аудит виявив розбіжності у підрахунку на 17% виборчих дільниць.

Конституційний суд Болгарії зобов'язав Центральну виборчу комісію країни перерахувати голоси на останніх парламентських виборах у жовтні 2024 року. Про це повідомили у Конституційному суді республіки, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що центрвиборчком ще не прокоментував рішення суду, а судді зауважили, що лише після зазначеного перерахунку зможуть ухвалити рішення, чи вважати вибори законними.

Зокрема, суд посилається на аудит даних з понад 2200 виборчих дільниць – це 17% від загальної кількості дільниць. На майже половині з проаналізованих дільниць була змінена кількість чинних голосів, поданих за списки кандидатів. 

На третині із зазначеної кількості дільниць обсяги визнаних недійсними бюлетенів не відповідав фактичним результатам аудиту.

Конституційний суд зобовʼязав Центрвиборчком повністю перерахувати всі бюлетені та голоси і встановити нові результати.

Лише після того, як Центральна виборча комісія здійснить перерахунок фактичних голосів виборців за партії та коаліції, які брали участь у виборах, cуд зможе ухвалити рішення про те, чи були вибори 27 жовтня 2024 року незаконними і щодо яких саме народних депутатів,

зазначили у суді.

Доповнення

Позачергові вибори у парламент Болгарії пройшли наприкінці жовтня 2024 року. Було заявлено, що у парламент пройшла прозахідна правоцентристська коаліція партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Спілки демократичних сил ГЄРБ – СДС. На друге місце у виборах вийшові ліберально-консервативний альянс партії "Продовжуємо зміни" та коаліції "Демократична Болгарія". Проросійська партія "Відродження" також потрапила у парламент.

Нагадаємо

Минулого року у червні у Болгарії було одночасно проведено дострокові парламентські та європейські вибори, на яких для голосування було  відкрито близько 13 000 виборчих дільниць.

На 240 місць у парламенті Болгарії претендували представники 20 політичних партій і 11 коаліцій. За даними ЦВК, за депутатські мандати борються 6100 кандидатів, а за місця в Європарламенті - 418.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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