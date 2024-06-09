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У Болгарії сьогодні стартують дострокові парламентські та європейські вибори

У Болгарії сьогодні стартують дострокові парламентські та європейські вибори

Київ • УНН

 • 27859 перегляди

Сьогодні в Болгарії одночасно стартують дострокові парламентські та європейські вибори, на яких для голосування відкрито близько 13 000 виборчих дільниць.

У неділю, 9 червня, громадяни Болгарії одночасно оберуть депутатів Народних зборів і депутатів до Європарламенту. Про це повідомляє BNT, передає УНН.

Деталі

Зранку буде відкрито майже 13 тисяч виборчих дільниць. Будуть бюлетені двох кольорів: зелений — до болгарського парламенту і синій — до європейського

розповідає голова ЦВК Камелія Нейкова.

На 240 місць у парламенті Болгарії претендують представники 20 політичних партій і 11 коаліцій. За даними ЦВК, за депутатські мандати борються 6100 кандидатів, а за місця в Європарламенті - 418.

Проголосувати на дострокових парламентських виборах можна буде спеціальними машинами для голосування або за допомогою паперових бюлетенів.

Вибори у ЄС: Італія, Словаччина, Латвія і Мальта обирають євродепутатів08.06.24, 14:15 • 23667 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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