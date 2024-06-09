У Болгарії сьогодні стартують дострокові парламентські та європейські вибори
Київ • УНН
Сьогодні в Болгарії одночасно стартують дострокові парламентські та європейські вибори, на яких для голосування відкрито близько 13 000 виборчих дільниць.
У неділю, 9 червня, громадяни Болгарії одночасно оберуть депутатів Народних зборів і депутатів до Європарламенту. Про це повідомляє BNT, передає УНН.
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Зранку буде відкрито майже 13 тисяч виборчих дільниць. Будуть бюлетені двох кольорів: зелений — до болгарського парламенту і синій — до європейського
На 240 місць у парламенті Болгарії претендують представники 20 політичних партій і 11 коаліцій. За даними ЦВК, за депутатські мандати борються 6100 кандидатів, а за місця в Європарламенті - 418.
Проголосувати на дострокових парламентських виборах можна буде спеціальними машинами для голосування або за допомогою паперових бюлетенів.
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