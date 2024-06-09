В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы

В воскресенье, 9 июня, граждане Болгарии одновременно берут депутатов Народного собрания и депутатов в Европарламент. Об этом сообщает BNT, передает УНН.

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Утром будет открыто почти 13 тысяч избирательных участков. Будут бюллетени двух цветов: зеленый-в болгарский парламент и синий-в Европейский рассказывает председатель ЦИК Камелия Нейкова.

На 240 мест в парламенте Болгарии претендуют представители 20 политических партий и 11 коалиций. По данным ЦИК, за депутатские мандаты борются 6100 кандидатов, а за места в Европарламенте - 418.

Проголосовать на досрочных парламентских выборах можно будет специальными машинами для голосования или с помощью бумажных бюллетеней.

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