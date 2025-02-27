В Болгарии прошлогодние выборы могут признать незаконными: что известно

Конституционный суд Болгарии обязал Центральную избирательную комиссию страны пересчитать голоса на последних парламентских выборах в октябре 2024 года. Об этом сообщили в Конституционном суде республики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что центризбирком еще не прокомментировал решение суда, а судьи отметили, что только после указанного пересчета смогут принять решение, считать ли выборы законными.

В частности, суд ссылается на аудит данных с более 2200 избирательных участков - это 17% от общего количества участков. На почти половине из проанализированных участков было изменено количество действующих голосов, поданных за списки кандидатов.

На трети из указанного количества участков объемы признанных недействительными бюллетеней не соответствовал фактическим результатам аудита.

Конституционный суд обязал Центризбирком полностью пересчитать все бюллетени и голоса и установить новые результаты.

Только после того, как Центральная избирательная комиссия осуществит пересчет фактических голосов избирателей за партии и коалиции, которые принимали участие в выборах, суд сможет принять решение о том, были ли выборы 27 октября 2024 года незаконными и в отношении каких именно народных депутатов, отметили в суде.

Дополнение

Внеочередные выборы в парламент Болгарии прошли в конце октября 2024 года. Было заявлено, что в парламент прошла прозападная правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил ГЕРБ - СДС. На второе место в выборах вышли либерально-консервативный альянс партии "Продолжаем изменения" и коалиции "Демократическая Болгария". Пророссийская партия "Возрождение" также попала в парламент.

Напомним

В прошлом году в июне в Болгарии были одновременно проведены досрочные парламентские и европейские выборы, на которых для голосования было открыто около 13 000 избирательных участков.

На 240 мест в парламенте Болгарии претендовали представители 20 политических партий и 11 коалиций. По данным ЦИК, за депутатские мандаты борются 6100 кандидатов, а за места в Европарламенте - 418.