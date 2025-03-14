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У Болгарії депутати парламенту втратили місця після перерахунку голосів

Київ • УНН

 • 10925 перегляди

Конституційний суд Болгарії визнав неправомірність обрання 16 депутатів. Це виявили після часткового перерахунку голосів на виборах у жовтні, що призвело до перерозподілу місць.

У Болгарії депутати парламенту втратили місця після перерахунку голосів

У Болгарії шістнадцять членів парламенту втратили свої місця після того, як Конституційний суд визнав, що вони були обрані неправомірним чином. Це вдалося з’ясувати під час часткового перерахунку голосів після виборів, які відбулися ще в жовтні, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Суд розглянув розглянув справу щодо виборів після скарги, яку подала націоналістична партія "Величє", яка не подолала бар’єр у 4% для проходження до парламенту лише на кілька голосів.

Після перерахунку партія "Величє" отримала 10 місць, повідомила виборча комісія під час засідання. Інші шість місць були розподілені між чотирма малими партіями.

Крихка правляча коаліція на чолі з правоцентристською партією ГЕРБ втратила п’ять місць, але зберегла мізерну більшість, маючи 121 місце у 240-місному парламенті.

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Зазанчається, що Конституційний суд у своїй заяві відхилив заклики до повного перерахунку голосів. Крім того, частковий перерахунок голосів на сотнях виборчих дільниць суттєво дестабілізував політичне життя Болгарії.

Роздроблені партії роками не можуть отримати більшість або сформувати стабільні коаліції.

Жовтневі вибори, на яких ГЕРБ переміг із приблизно 26% голосів, стали сьомими виборами за чотири роки. Але лише в січні парламент Болгарії затвердив кабінет на чолі з Росеном Желязковим, колишнім спікером парламенту. Це сталося після багатомісячних коаліційних переговорів.

Доповнення

Позачергові вибори у парламент Болгарії пройшли наприкінці жовтня 2024 року. Було заявлено, що у парламент пройшла прозахідна правоцентристська коаліція партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Спілки демократичних сил ГЄРБ – СДС. На друге місце у виборах вийшові ліберально-консервативний альянс партії "Продовжуємо зміни" та коаліції "Демократична Болгарія". Проросійська партія "Відродження" також потрапила у парламент.

Нагадаємо

Минулого року у червні у Болгарії було одночасно проведено дострокові парламентські та європейські вибори, на яких для голосування було відкрито близько 13 000 виборчих дільниць.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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