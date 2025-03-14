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В Болгарии депутаты парламента потеряли места после пересчета голосов

Киев • УНН

 • 10921 просмотра

Конституционный суд Болгарии признал неправомерность избрания 16 депутатов. Это выявили после частичного пересчета голосов на выборах в октябре, что привело к перераспределению мест.

В Болгарии депутаты парламента потеряли места после пересчета голосов

В Болгарии шестнадцать членов парламента потеряли свои места после того, как Конституционный суд признал, что они были избраны неправомерным образом. Это удалось выяснить во время частичного пересчета голосов после выборов, которые состоялись еще в октябре, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Суд рассмотрел дело о выборах после жалобы, которую подала националистическая партия "Величие", которая не преодолела барьер в 4% для прохождения в парламент всего на несколько голосов.

После пересчета партия "Величие" получила 10 мест, сообщила избирательная комиссия во время заседания. Остальные шесть мест были распределены между четырьмя малыми партиями.

Хрупкая правящая коалиция во главе с правоцентристской партией ГЕРБ потеряла пять мест, но сохранила мизерное большинство, имея 121 место в 240-местном парламенте.

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Отмечается, что Конституционный суд в своем заявлении отклонил призывы к полному пересчету голосов. Кроме того, частичный пересчет голосов на сотнях избирательных участков существенно дестабилизировал политическую жизнь Болгарии.

Раздробленные партии годами не могут получить большинство или сформировать стабильные коалиции.

Октябрьские выборы, на которых ГЕРБ победил с примерно 26% голосов, стали седьмыми выборами за четыре года. Но только в январе парламент Болгарии утвердил кабинет во главе с Росеном Желязковым, бывшим спикером парламента. Это произошло после многомесячных коалиционных переговоров.

Дополнение

Внеочередные выборы в парламент Болгарии прошли в конце октября 2024 года. Было заявлено, что в парламент прошла прозападная правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил ГЕРБ - СДС. На второе место в выборах вышел либерально-консервативный альянс партии "Продолжаем изменения" и коалиции "Демократическая Болгария". Пророссийская партия "Возрождение" также попала в парламент.

Напомним

В прошлом году в июне в Болгарии были одновременно проведены досрочные парламентские и европейские выборы, на которых для голосования было открыто около 13 000 избирательных участков.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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