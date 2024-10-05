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У білорусі засудили до 25 років ув’язнення українця за підрив літака А-50

У білорусі засудили до 25 років ув’язнення українця за підрив літака А-50

Київ • УНН

 • 34049 перегляди

У білорусі суд виніс вироки 12 особам за диверсію на військовому аеродромі в Мачулищах. Українцю Миколі Швецю, якого вважають головним виконавцем, заочно присудили 25 років ув'язнення.

У Білорусі суд виніс вироки 12 громадянам за звинуваченням у диверсії на військовому аеродромі в Мачулищах взимку 2023 року. Також заочно присудив 25 років в'язниці українцю, якого передали Україні в межах обміну. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що білоруським громадянам інкримінували 11 статей Кримінального кодексу, зокрема про тероризм та держзраду. Деякі вироки ухвалили заочно.

Щодо вироку громадянину України, то йдеться про Миколу Швеця. Його слідство вважає основним виконавцем організованої диверсії. Йому дали 25 років позбавлення волі заочно, оскільки звільнили із СІЗО влітку цього року та передали Україні в рамках обміну.

За даними видання, також фігурантами справи були Максим Лопатін, Андрій Стяпурка, Олег Сичов і його дружина Анастасія Пілько, Денис Соколов.

білорусь почала перевірку бойової готовності ВПС і військ ППО30.09.24, 13:50 • 14930 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
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