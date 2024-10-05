В Беларуси приговорили к 25 годам заключения украинца за подрыв самолета А-50
Киев • УНН
В Беларуси суд вынес приговоры 12 лицам за диверсию на военном аэродроме в Мачулищах. Украинцу Николаю Швецу, которого считают главным исполнителем, заочно присудили 25 лет заключения.
В Беларуси суд вынес приговоры 12 гражданам по обвинению в диверсии на военном аэродроме в Мачулищах зимой 2023 года. Также заочно приговорил 25 лет тюрьмы украинцу, которого передали Украине в рамках обмена. Об этом сообщает «Радио Свобода», пишет УНН.
Детали
Отмечается, что белорусским гражданам инкриминировали 11 статей Уголовного кодекса, в частности о терроризме и госизмене. Некоторые приговоры вынесли заочно.
Что касается приговора гражданину Украины, то речь идет о Николае Швеце. Его следствие считает основным исполнителем организованной диверсии. Ему дали 25 лет лишения свободы заочно, поскольку освободили из СИЗО летом этого года и передали Украине в рамках обмена.
По данным издания, также фигурантами дела были Максим Лопатин, Андрей Стяпурка, Олег Сычев и его жена Анастасия Пилько, Денис Соколов.
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