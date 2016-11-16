У Білорусі пояснили, чому відмовились голосувати за резолюцію ООН щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Позиція Білорусі щодо України не змінилась, а відмова від голосування за резолюцію ООН пов’язана з механізмом резолюцій країн. Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.
"Позиція Республіки Білорусь по Україні не змінилася ні на йоту. Питання про процедуру розгляду тематики прав людини в ООН лежить зовсім в іншій площині і, на наше тверде переконання, не має ніякого відношення до теми територіальної цілісності України. Білорусь на собі відчула, наскільки деструктивний і несправедливий механізм резолюцій країн, і твердо впевнена, що їх прийняття - це шлях в нікуди. Ця практика, вироблена в роки холодної війни, нав'язується ООН окремими країнами виключно для просування власних інтересів", - йдеться в повідомленні.
У МЗС Білорусі заявили, що вони знову поставили питання про неприйнятність механізму резолюцій країн на голосування в Нью-Йорку і вони були підтримані низкою держав, включаючи Індію, Індонезію, Китай, Росію та інші країни
"Вважаємо, що це гідний результат, і продовжимо дотримуватися цієї принципової лінії і надалі, голосуючи і проти розгляду резолюцій країн в цілому, і проти кожної з них окремо. До речі, ця позиція була доведена Міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макєєвим своїм колегам з інших країн, що звернулися з проханнями про пояснення, в тому числі главі МЗС України Павлу Клімкіну, телефонна розмова з яким відбулася напередодні голосування", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російськими окупаційними властями, розгляд якої ініціювала Україна.
Проти проекту резолюції ООН проголосували представники 23 країн, ще 76 утрималися.
Серед тих, хто висловився проти, були: Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Коморські острови, КНДР, Казахстан, Індія, Іран, РФ, Нікарагуа, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Еритрея, Зімбабве.