В Беларуси объяснили, почему отказались голосовать за резолюцию ООН по Крыму

"Позиция Республики Беларусь по Украине не изменилась ни на йоту. Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совсем в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины. Беларусь на себе почувствовала, насколько деструктивный и несправедливый механизм резолюций стран, и твердо уверена, что их принятие - это путь в никуда. Эта практика, произведенная в годы холодной войны, навязываемой ООН отдельными странами исключительно для продвижения собственных интересов ", - говорится в сообщении.

В МИД Беларуси заявили, что они снова поставили вопрос о неприемлемости механизма резолюций стран на голосование в Нью-Йорке и они были поддержаны рядом государств, включая Индию, Индонезию, Китай, Россию и другие страны

"Считаем, что это достойный результат, и продолжим придерживаться этой принципиальной линии и в дальнейшем, голосуя и против рассмотрения резолюций стран в целом, и против каждой из них в отдельности. Кстати, эта позиция была доведена Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеевым своим коллегам из других стран, что обратились с просьбами об объяснении, в том числе главе МИД Украины Павел Климкин, телефонный разговор с которым состоялся накануне голосования ", - отмечается в сообщении.

Напомним, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украины.

Против проекта резолюции ООН проголосовали представители 23 стран, еще 76 воздержались.

Среди тех кто высказался против, были: Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Коморские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, РФ, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве.