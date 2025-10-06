В рф скаржаться: у бєлгороді знову атакована електропідстанція "Луч" – частина міста залишилася без світла та води
Київ • УНН
У бєлгороді відновлено перебої з електро- та водопостачанням після чергової атаки на електропідстанцію "Луч". Вибухи супроводжувалися підйомом диму над містом, а жителі повідомляють про проблеми з електропостачанням у різних районах.
У російському бєлгороді відновилися перебої з електропостачанням та водопостачанням після чергової атаки на електропідстанцію "Луч". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на дані Інформаційного центру оперативного штабу та ТГ-канал ASTRA, пише УНН.
Деталі
За повідомленнями, вибухи супроводжувалися підйомом диму над містом. Жителі відзначають проблеми з електропостачанням у різних районах.
Станом на 13:30 за київським часом у Бєлгороді оголошено відбій ракетної тривоги. Обставини атаки та її наслідки уточнюються.
Нагадаємо
5 жовтня у російському бєлгороді стався блекаут після обстрілу, підтверджений губернатором. Місцеві жителі повідомляли про перебої з електрикою та водою.