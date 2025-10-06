В РФ жалуются: в Белгороде снова атакована электроподстанция "Луч" – часть города осталась без света и воды

В российском Белгороде возобновились перебои с электроснабжением и водоснабжением после очередной атаки на электроподстанцию "Луч". Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на данные Информационного центра оперативного штаба и ТГ-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

По сообщениям, взрывы сопровождались подъемом дыма над городом. Жители отмечают проблемы с электроснабжением в разных районах.

По состоянию на 13:30 по киевскому времени в Белгороде объявлен отбой ракетной тревоги. Обстоятельства атаки и ее последствия уточняются.

Напомним

5 октября в российском Белгороде произошел блэкаут после обстрела, подтвержденный губернатором. Местные жители сообщали о перебоях с электричеством и водой.