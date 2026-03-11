У березні ціни на хліб в Україні зростуть. Експерт назвав причини

В Україні у березні стануть вищими ціни на хліб. Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, повідомляє УНН.

Марчук нагадує, що ринок хлібобулочних виробів уже тривалий час демонструє стабільне щомісячне подорожчання в межах 1-2%.

Головні причини залишаються незмінними: енергоносії, логістика та витрати на оплату праці. Через дефіцит кадрів виробники змушені підіймати зарплати, а це теж збільшує собівартість.

Зауважимо, що наразі середні ціни на популярні в українців хлібобулочні вироби у мережевих супермаркетах тримаються на такому рівні:

хліб гречаний — від 102 до 132 грн/кг;

хліб "Сільський" — від 136 грн/кг;

хліб тостовий — від 63 грн/кг;

хліб "Бородинський" — від 100 грн/кг;

хліб пшеничний нарізний — від 92 грн/кг;

хліб житній — від 62 грн/кг;

багет "Французький" — від 85 грн/кг;

батон пшеничний — від 41 грн/кг.

Нагадаємо, у лютому споживча інфляція зросла до 7,6% у річному вимірі. Найбільше подорожчали пальне, овочі борщового набору, фрукти та послуги мобільного зв’язку.