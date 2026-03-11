В марте цены на хлеб в Украине вырастут. Эксперт назвал причины

В Украине в марте станут выше цены на хлеб. Такой прогноз сделал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает УНН.

Марчук напоминает, что рынок хлебобулочных изделий уже длительное время демонстрирует стабильное ежемесячное подорожание в пределах 1-2%.

Главные причины остаются неизменными: энергоносители, логистика и расходы на оплату труда. Из-за дефицита кадров производители вынуждены поднимать зарплаты, а это тоже увеличивает себестоимость.

Отметим, что сейчас средние цены на популярные у украинцев хлебобулочные изделия в сетевых супермаркетах держатся на таком уровне:

хлеб гречневый — от 102 до 132 грн/кг;

хлеб "Сельский" — от 136 грн/кг;

хлеб тостовый — от 63 грн/кг;

хлеб "Бородинский" — от 100 грн/кг;

хлеб пшеничный нарезной — от 92 грн/кг;

хлеб ржаной — от 62 грн/кг;

багет "Французский" — от 85 грн/кг;

батон пшеничный — от 41 грн/кг.

Напомним, в феврале потребительская инфляция выросла до 7,6% в годовом исчислении. Больше всего подорожали топливо, овощи борщевого набора, фрукты и услуги мобильной связи.