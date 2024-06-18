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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У берегів Куби російський атомний підводний човен демонстрував пошкоджений корпус, який намагалися відремонтувати водолази

Київ • УНН

 • 25447 перегляди

російський атомний підводний човен "казань", який пришвартувався в Гавані для проведення військових навчань, мав видимі пошкодження корпусу з відсутніми звукоізоляційними панелями, що робило його гучнішим під водою і легшим для виявлення на сонарі.

У берегів Куби російський атомний підводний човен демонстрував пошкоджений корпус, який намагалися відремонтувати водолази

В мережі обговорюють пошкоджений корпус російського підводного човна "казань", який помітили на рейді біля берегів Куби. Про це УНН пише з посиланням на Newsweek.

Деталі

На фотографіях російського атомного підводного човна "казань", який минулого тижня пришвартувався в Гавані для проведення військових навчань, можна помітити пошкодження його корпусу. Як пише видання, це активно обговорюють журналісти та оглядачі в соціальних мережах.

Спостерігачі за російсько-українською війною поділилися фотографіями пришвартованого підводного човна в соціальних мережах, вказуючи на дефекти обшивки.

"російський підводний човен почав розвалюватися під час походу на Кубу", - написав Ігор Сушко, український військовий блогер.

Марійн Маркус, нідерландський науковець з питань обробки даних, написав на LinkedIn: "Новітній російський атомний підводний човен "казань" розвалюється під час візиту на Кубу. Його звукоізоляційні панелі відпадають, а це означає, що підводний човен дуже гучний під водою і засвічується на сонарі".

Також у статті повідомляється, що під час перебування субмарини поблизу Куби були помічені російські водолази, які, ймовірно, намагалися відремонтувати обшивку.

Підводні човни, як правило, оснащені стелс-покриттям, або безшумними плитками, які призначені для поглинання звукових хвиль, що робить їх менш вразливими до атак і ускладнює їх відстеження ворожими кораблями. На корпусах підводних човнів часто можна побачити плями від відсутньої плитки. Зазвичай це пов'язано з проблемами з клеєм і постійним стисканням і розширенням корпусу.

Х.І. Саттон, дослідник морської безпеки, у статті для Forbes у 2020 році зазначив, що покриття, яке відбиває ехо, є інженерним викликом, оскільки воно "повинно залишатися прикріпленим в одних з найскладніших середовищ на землі". Він писав, що корпус підводного човна, виготовлений з надміцної сталі, все одно прогинається, коли підводний човен занурюється на глибину. А покриття піддається впливу перепадів температур. Тому це спільна проблема для підводного флоту багатьох країн.

Нагадаємо

Атомний підводний човен "казань" та інші військово-морські судна пришвартувалися в порту Гавани 12 червня і залишили його в понеділок після п'ятиденного перебування. Минулого тижня росія розгорнула військові кораблі і літаки в Карибському морі для проведення планових військових навчань. США заявили, що це не викликає у них занепокоєння.

На Кубу за кораблями ВМС РФ та підводним човном США прибув канадський корабель15.06.24, 06:18 • 50010 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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