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На Кубу за кораблями ВМС РФ та підводним човном США прибув канадський корабель

На Кубу за кораблями ВМС РФ та підводним човном США прибув канадський корабель

Київ • УНН

 • 50009 перегляди

Патрульний корабель ВМС Канади прибув до Гавани, Куба, невдовзі після того, як США оголосили про прибуття підводного човна на свою військово-морську базу в Гуантанамо, Куба, причому обидва візити були описані як звичайні портові заходи, не пов'язані з присутністю російських кораблів.

У порт Гавани прибув патрульний корабель ВМС Канади: це відбулось через кілька годин після того, як США оголосили, що до їхньої військово-морської бази на Кубі пришвартувався підводний човен. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Деталі

Вказано, що канадський патрульний корабель "Маргарет Брук" розпочав маневри для заходу в гавань Гавани 14 червня. Канадське об'єднане оперативне командування назвало це "портовим візитом ... на знак визнання давніх двосторонніх відносин між Канадою і Кубою".

Неназваний канадський дипломат заявив, що прибуття корабля - це "рутинна процедура". Він додав, що це "не пов'язано з присутністю російських кораблів".

За кілька годин до цього Південне командування США заявило, що їхній швидкохідний підводний човен "Хелена" прибув з плановим портовим візитом до бухти Гуантанамо, військово-морської бази США на краю острова, приблизно за 850 км на південний схід від Гавани.

Кораблі флоту рф, зокрема і атомний підводний човен, прибули на Кубу 13.06.24, 12:31 • 16415 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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