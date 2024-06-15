В порт Гаваны прибыл патрульный корабль ВМС Канады: это произошло через несколько часов после того, как США объявили, что к их военно-морской базе на Кубе пришвартовалась подводная лодка. Об этом информирует Reuters, передает УНН.

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Указано, что канадский патрульный корабль "Маргарет Брук" начал маневры для захода в гавань Гаваны 14 июня. Канадское объединенное оперативное командование назвало это "портовым визитом ... в знак признания давних двусторонних отношений между Канадой и Кубой".

Неназванный канадский дипломат заявил, что прибытие корабля - это "рутинная процедура". Он добавил, что это "не связано с присутствием российских кораблей".

За несколько часов до этого Южное командование США заявило, что их быстроходная подводная лодка "Хелена" прибыла с плановым портовым визитом в бухту Гуантанамо, военно-морскую базу США на краю острова, примерно в 850 км к юго-востоку от Гаваны.

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