В сети обсуждают поврежденный корпус российской подводной лодки "казань", которую заметили на рейде у берегов Кубы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Newsweek.

Детали

На фотографиях российской атомной подводной лодки "казань", которая на прошлой неделе пришвартовалась в Гаване для проведения военных учений, можно заметить повреждения ее корпуса. Как пишет издание, это активно обсуждают журналисты и обозреватели в социальных сетях.

Наблюдатели за российско-украинской войной поделились фотографиями пришвартованной подводной лодки в социальных сетях, указывая на дефекты обшивки.

"российская подводная лодка начала разваливаться во время похода на Кубу", - написал Игорь Сушко, украинский военный блогер.

Мариин Маркус, нидерландский ученый по вопросам обработки данных, написал на LinkedIn: "Новейшая российская атомная подводная лодка "казань" разваливается во время визита на Кубу. Ее звукоизоляционные панели отпадают, а это означает, что подводная лодка очень громкая под водой и засвечивается на сонаре".

Также в статье сообщается, что во время пребывания субмарины вблизи Кубы были замечены российские водолазы, которые, вероятно, пытались отремонтировать обшивку.

Подводные лодки, как правило, оснащены стелс-покрытием, или бесшумными плитками, которые предназначены для поглощения звуковых волн, что делает их менее уязвимыми к атакам и затрудняет их отслеживание вражескими кораблями. На корпусах подводных лодок часто можно увидеть пятна от отсутствующей плитки. Обычно это связано с проблемами с клеем и постоянным сжатием и расширением корпуса.

Х.И. Саттон, исследователь морской безопасности, в статье для Forbes в 2020 году отметил, что покрытие, отражающее эхо, является инженерным вызовом, поскольку оно "должно оставаться прикрепленным в одних из самых сложных сред на земле". Он писал, что корпус подводной лодки, изготовленный из сверхпрочной стали, все равно прогибается, когда подводная лодка погружается на глубину. А покрытие подвергается воздействию перепадов температур. Поэтому это общая проблема для подводного флота многих стран.

Напомним

Атомная подводная лодка "казань" и другие военно-морские суда пришвартовались в порту Гаваны 12 июня и покинули его в понедельник после пятидневного пребывания. На прошлой неделе россия развернула военные корабли и самолеты в Карибском море для проведения плановых военных учений. США заявили, что это не вызывает у них беспокойства.

На Кубу за кораблями ВМС РФ и подводной лодкой США прибыл канадский корабль