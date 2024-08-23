У Барселоні запрацював мобільний паспортний сервіс для українців
Київ • УНН
У Барселоні відкрився тестовий мобільний паспортний сервіс для українців. У спеціальних мікроавтобусах можна оформити чи обміняти ID-картку або закордонний паспорт з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00.
Оформити паспортні документи тепер можна ще в одному європейському місті. У Барселоні у тестовому режимі відкрився мобільний паспортний сервіс. У спеціальних мікроавтобусах можна оформити чи обміняти ID-картку або закордонний паспорт. Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає УНН.
Мобільний паспортний сервіс у тестовому режимі запрацював в іспанському місті Барселона. У спеціально облаштованих мікроавтобусах українці можуть оформити чи обміняти ID-картку або закордонний паспорт. У тому числі через втрату, викрадення, закінченням строку дії, зміну інформації тощо
Для оформлення нових документів слід звертатися за адресою: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Barcelona.
Графік роботи: з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00.
На період тестування системи послуги надаються у порядку живої черги.
Перевірити адресу, графік роботи, перелік послуг та здійснити запис до електронної черги можна на сайті ДП "Документ".
Всього за 6 доларів: Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти українцям за кордоном21.08.24, 18:57 • 24598 переглядiв