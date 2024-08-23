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У Барселоні запрацював мобільний паспортний сервіс для українців

У Барселоні запрацював мобільний паспортний сервіс для українців

Київ • УНН

 • 30206 перегляди

У Барселоні відкрився тестовий мобільний паспортний сервіс для українців. У спеціальних мікроавтобусах можна оформити чи обміняти ID-картку або закордонний паспорт з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00.

Оформити паспортні документи тепер можна ще в одному європейському місті. У Барселоні у тестовому режимі відкрився мобільний паспортний сервіс. У спеціальних мікроавтобусах можна оформити чи обміняти ID-картку або закордонний паспорт. Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає УНН.

Мобільний паспортний сервіс у тестовому режимі запрацював в іспанському місті Барселона. У спеціально облаштованих мікроавтобусах українці можуть оформити чи обміняти ID-картку або закордонний паспорт. У тому числі через втрату, викрадення, закінченням строку дії, зміну інформації тощо

- йдеться у повідомленні. 

Для оформлення нових документів слід звертатися за адресою: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Barcelona.

Графік роботи: з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00.

На період тестування системи послуги надаються у порядку живої черги.

Перевірити адресу, графік роботи, перелік послуг та здійснити запис до електронної черги можна на сайті  ДП "Документ".

Всього за 6 доларів: Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти українцям за кордоном21.08.24, 18:57 • 24598 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Наші за кордоном

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