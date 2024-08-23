В Барселоне заработал мобильный паспортный сервис для украинцев

Оформить паспортные документы теперь можно еще в одном европейском городе. В Барселоне в тестовом режиме открылся мобильный паспортный сервис. В специальных микроавтобусах можно оформить или обменять ID-карту или загранпаспорт. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.

Мобильный паспортный сервис в тестовом режиме заработал в испанском городе Барселона. В специально оборудованных микроавтобусах украинцы могут оформить или обменять ID-карту или загранпаспорт. В том числе из-за потери, похищения, окончания срока действия, изменения информации и т.д - говорится в сообщении.

Для оформления новых документов следует обращаться по адресу: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Barcelona.

График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.

На период тестирования системы услуги предоставляются в порядке живой очереди.

Проверить адрес, график работы, перечень услуг и осуществить запись в электронной очереди можно на сайте ГП «Документ».

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