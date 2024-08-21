Национальный почтовый оператор «Укрпочта» будет доставлять загранпаспорта в дипломатические учреждения Украины странах мира. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, передает УНН.

Детали

21 августа 2024 года МИД и Укрпочта заключили Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу для реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений. Меморандум в присутствии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы подписали государственный секретарь МИД Александр Баньков и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский - заявили в министерстве.

Планируется, что новый сервис удобной и доступной доставки паспортов заработает уже в сентябре.

Укрпошта продаватиме з аукціону посилки, які ніхто не забрав упродовж пів року

Отмечается, что МИД и Укрпочта определят оптимальные логистические и экономически выгодные маршруты пересылки почтовых отправлений. Граждане Украины за рубежом получат удобный сервис доставки документов, прежде всего загранпаспортов, по значительно более низкой стоимости по сравнению с международными коммерческими компаниями.

В МИД объясняют, что благодаря электронной марке с QR-кодом, украинцы где угодно в мире смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты.

Единая цена доставки в любую страну мира составит всего 6 долларов США и 10 грн НДС, что в разы дешевле по сравнению с коммерческими сервисами. После того, как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его быструю доставку в адрес зарубежного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его дальнейшей выдачи заявителю - заявили в МИДе.

Глава МИД Дмитрий Кулеа отметил, что в условиях военного положения для миллионов наших граждан за рубежом важна быстрая и удобная коммуникация с государством.

Благодаря договоренностям МИД и Укрпочты, украинцы за рубежом уже с сентября смогут получать оформленные в Украине загранпаспорта быстро, по значительно более низкой цене и простой процедуре. Это проявление заботы государства о своих гражданах - подчеркнул Кулеба.

Напомним,

Верховная Рада приняла закон, позволяющий подготовленным работникам «Укрпочты» носить и применять огнестрельное оружие для защиты почтовых фондов и объектов от нападений.