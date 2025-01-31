У 2024 році окупанти посилили репресії проти українок: хто в полоні рф

58-річну Оксану Сенеджук засудили до 15 років колонії за українську позицію – це найбільший термін серед жінок. Вона серед щонайменше 17 українок у російському полоні. У 2024 році репресії проти жінок на окупованих територіях різко посилилися.

Про це повідомляє голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час брифінгу, передає УНН.

У всіх справах щодо переслідувань на окупованих територіях України фігурують жінки.

Жінки так само перебувають у полоні рф. Серед них є жінки з Криму, на сьогодні це Ірина Данилович, вона була активісткою, активно займалася тим, що висвітлювала порушення прав людини у Криму. Сама вона була медикинею. Відповідно, дуже багато часу вона присвятила роботі, щоб висвітлювати порушення під час пандемії в Криму, як росія по суті вбивала наших людей, не надаючи їм медичну допомогу. І у 2022 році вона сама стала бранкою кремля. Зараз вона перебуває в рф. Так само за ґратами досі Галина Довгопола, якій скоро виповниться 70 років. У неї страшний вирок – 12 років. Вона відбуває його в російській колонії, а сама вона із Севастополя - розповіла Скрипник.

За її словами, 2024 рік став роком посилення переслідування жінок. Оскільки лише за серпень і вересень задокументували щонайменше три нові справи, лише в Севастополі проти трьох жінок, і одна з них була засуджена в грудні – це Оксана Сенеджук.

Вона отримала 15 років колонії виключно за свою українську позицію. Причому тут підкреслю, що 15 років – це найбільший термін, який ми знаємо серед жінок, які отримали покарання в колонії. Власне, їй 58 років - сказала голова правління Кримської правозахисної групи.

З 2014 року Сенеджук завжди займала активну і відкриту українську позицію, брала участь в українських акціях спротиву 2014 року. Це і стало причиною переслідування. Її викликали на допити ще у 2022 році, а у 2024 її засудили до такого терміну. Також в ув’язненні перебувають жінки із Запоріжжя та Херсонської області, які були в Криму незаконно, серед них Ірина Горобцова, яка отримала термін, Ганна Єльцова – студентка, якій 24 роки, та інші жінки.

За нашими даними, ми встановили щонайменше 17 цивільних жінок, які зараз знаходяться у полоні рф. Це жінки або з Криму, або з Херсонщини, або із Запоріжжя, вони виключно цивільні. Частина з них у дуже уразливому стані, частина потребує медичної допомоги, деякі мають важкі хвороби, включаючи навіть онкологію. З міркувань безпеки, оскільки їхні родичі перебувають на окупованій території, ми не можемо назвати всі імена, але ці 17 цивільних жінок повністю нами ідентифіковані. І, на жаль, ми розуміємо, що єдиний шанс на їхнє звільнення – це лише обміни - підсумувала Скрипник.

Нагадаємо

росія не визнає утримання 24 українців, вивезених з півдня України до кримських СІЗО. Загалом у 2024 році через політичні переслідування за ґратами перебувають щонайменше 250 українських громадян.