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В 2024 году оккупанты усилили репрессии против украинок: кто в плену рф

В 2024 году оккупанты усилили репрессии против украинок: кто в плену рф

Киев  •  УНН

 • 9028 просмотра

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В 2024 году оккупанты усилили репрессии против украинских женщин на оккупированных территориях. По меньшей мере 17 гражданских украинок находятся в российском плену, среди них Оксана Сенеджук получила 15 лет заключения.

58-летнюю Оксану Сенеджук приговорили к 15 годам колонии за украинскую позицию - это самый большой срок среди женщин. Она среди по меньшей мере 17 украинок в российском плену. В 2024 году репрессии против женщин на оккупированных территориях резко усилились.

Об этом сообщает председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время брифинга, передает УНН.

Во всех делах о преследованиях на оккупированных территориях Украины фигурируют женщины.

Женщины так же находятся в плену рф. Среди них есть женщины из Крыма, на сегодня это Ирина Данилович, она была активисткой, активно занималась тем, что освещала нарушения прав человека в Крыму. Сама она была медиком. Соответственно, очень много времени она посвятила работе, чтобы освещать нарушения во время пандемии в Крыму, как россия по сути убивала наших людей, не оказывая им медицинскую помощь. И в 2022 году она сама стала пленницей кремля. Сейчас она находится в РФ. Так же за решеткой до сих пор Галина Довгополая, которой скоро исполнится 70 лет. У нее страшный приговор - 12 лет. Она отбывает его в российской колонии, а сама она из Севастополя

- рассказала Скрипник.

По ее словам, 2024 год стал годом усиления преследования женщин. Поскольку только за август и сентябрь задокументировали по меньшей мере три новых дела, только в Севастополе против трех женщин, и одна из них была осуждена в декабре - это Оксана Сенеджук.

Она получила 15 лет колонии исключительно за свою украинскую позицию. Причем здесь подчеркну, что 15 лет - это самый большой срок, который мы знаем среди женщин, получивших наказание в колонии. Собственно, ей 58 лет

- сказала председатель правления Крымской правозащитной группы.

С 2014 года Сенеджук всегда занимала активную и открытую украинскую позицию, участвовала в украинских акциях сопротивления 2014 года. Это и стало причиной преследования. Ее вызывали на допросы еще в 2022 году, а в 2024 ее приговорили к такому сроку. Также в заключении находятся женщины из Запорожья и Херсонской области, которые были в Крыму незаконно, среди них Ирина Горобцова, которая получила срок, Анна Ельцова - студентка, которой 24 года, и другие женщины.

По нашим данным, мы установили не менее 17 гражданских женщин, которые сейчас находятся в плену рф. Это женщины или из Крыма, или из Херсонщины, или из Запорожья, они исключительно гражданские. Часть из них в очень уязвимом состоянии, часть нуждается в медицинской помощи, некоторые имеют тяжелые болезни, включая даже онкологию. Из соображений безопасности, поскольку их родственники находятся на оккупированной территории, мы не можем назвать все имена, но эти 17 гражданских женщин полностью нами идентифицированы. И, к сожалению, мы понимаем, что единственный шанс на их освобождение - это только обмены

- подытожила Скрипник.  

Напомним,

россия не признает содержание 24 украинцев, вывезенных с юга Украины в крымские СИЗО. Всего в 2024 году через политические преследования за решеткой находятся по меньшей мере 250 украинских граждан.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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