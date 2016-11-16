У 2014 році у світі утилізовано менше 15% відходів електроніки — ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За даними Університету ООН, у 2014 році в усьому світі на смітник було викинуто близько 41,8 млн тонн електронної та електротехнічної продукції. Про це повідомляє Центр управління відходами, передає УНН.
Так, за даними Університету ООН, утилізації зазнали менше 15% цих відходів — при тому, що загальна вартість корисних матеріалів, що містяться в них, оцінюється в 50 мільярдів доларів.
За розрахунками фахівців, такою кількістю сміття можна було заповнити 1,15 мільйона вантажівок, які могли б сформувати ланцюжок у 23 тисячі кілометрів.
Водночас так зване “електронне сміття” містить у собі дорогоцінні та рідкоземельні метали, але їх вилучення — процес трудомісткий, що загрожує отруєнням.
До прикладу, в усьому електронному смітті містилося 300 тонн золота, а це 11% від світового виробництва цього дорогоцінного металу в 2013 році.
Крім того, у відходах знайшли 2,2 мільйона тонн матеріалів, що містять свинець, а також ртуть, кадмій і хром.
Близько 60% усього e-waste — це холодильники, пральні машини та інша побутова техніка. На мобільні телефони, калькулятори, комп’ютери та принтери припадає всього 7% від загального обсягу цього сміття.
Додамо, що найбільше “електронного сміття” в розрахунку на душу населення виробляють країни з високим рівнем екологічної відповідальності.
До прикладу, у Норвегії в 2014 році на одного жителя припадало 28,4 кг, у Швейцарії — 26,3 кг, Ісландії — 26,1, Данії — 24, Великобританії — 23,5. Найнижчі показники відзначені в Африці — 1,7 кг на душу населення (весь континент викинув 1,9 мільйона тонн сміття).
Проте однозначними лідарами у виробництві e-waste виступають такі країни, як США і Китай (32% всіх відходів). За ними слідують Японія, Німеччина та Індія. В 2013 році у всьому світі було вироблено 39,8 мільйона тонн “електровідходів”.
Експерти прогнозують, що у 2018 році кількість електронних відходів досягне 50 млн тонн.
Нагадаємо, за минулий рік в Україні було утворено понад 312 млн тонн небезпечних відходів.