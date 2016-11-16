В 2014 году в мире утилизировали менее 15% отходов электроники - ООН

Так, по данным Университета ООН, утилизации подверглись менее 15% этих отходов - при том, что общая стоимость полезных материалов, содержащихся в них, оценивается в 50 миллиардов долларов.

По расчетам специалистов, таким количеством мусора можно заполнить 1,15 миллиона грузовиков, которые могли бы сформировать цепочку в 23 тыс. километров.

В то же время так называемый "электронный мусор" включает в себя драгоценные и редкоземельные металлы, но их изъятие - процесс трудоемкий, что грозит отравлением.

К примеру, во всем электронном мусоре находилось 300 тонн золота, а это 11% от мирового производства этого драгоценного металла в 2013 году.

Кроме того, в отходах нашли 2,2 миллиона тонн материалов, содержащих свинец, а также ртуть, кадмий и хром.

Около 60% всего e-waste - это холодильники, стиральные машины и другая бытовая техника. На мобильные телефоны, калькуляторы, компьютеры и принтеры приходится всего 7% от общего объема этого мусора.

Добавим, что больше всего "электронного мусора" в расчете на душу населения производят страны с высоким уровнем экологической ответственности.

К примеру, в Норвегии в 2014 году на одного жителя приходилось 28,4 кг, в Швейцарии - 26,3 кг, Исландии - 26,1, Дании - 24, Великобритании - 23,5. Самые низкие показатели отмечены в Африке - 1,7 кг на душу населения (весь континент выбросил 1,9 миллиона тонн мусора).

Однако однозначными лидара в производстве e-waste выступают такие страны, как США и Китай (32% всех отходов). За ними следуют Япония, Германия и Индия. В 2013 году во всем мире было произведено 39,8 млн тонн "электроотходов".

Эксперты прогнозируют, что в 2018 году количество электронных отходов достигнет 50 млн тонн.

Напомним, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов.