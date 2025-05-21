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Туск заявив, що просував непродовження "торгівельного безвізу" ЄС з Україною

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Прем'єр Туск оголосив, що Польща не продовжуватиме безмитний імпорт товарів з України після 5 червня 2025 року. Він заявив про загрозу польському ринку та необхідність захисту інтересів.

Туск заявив, що просував непродовження "торгівельного безвізу" ЄС з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у Сеймі, що завжди виступав проти продовження безмитного імпорту товарів з України, який припинить діяти 5 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF 24.

Деталі

З 5 червня 2025 року закінчується безмитне імпортування товарів з України (механізм банкоматів) і Польща повертається до попередніх правил на кордоні. Рішення було ухвалено після протестів фермерів та кампанії уряду Туска.

Виступаючи перед депутатами польського Сейму, глава уряду Польщі зазначив, що запровадження Європейським Союзом механізму банкоматів у 2022 році для підтримки України під час війни, "широко відкрило польський кордон для української продукції, особливо сільськогосподарської, що імпортується без будь-якого контролю".

На думку прем’єра Польщі, "торгівельний безвіз" з Україною не має сенсу, загрожує стабільності польського ринку і потрібно було вжити заходів, щоб його блокувати.

Я тоді жодного поганого слова не сказав. Але трьох-чотирьох місяців було достатньо, щоб усвідомити, що цей механізм не має сенсу, що він загрожує стабільності польського ринку. І потрібно було вжити заходів, щоб його блокувати. Перш за все, йшлося про зерно, але не тільки... Ми щодня бачили тисячі вагонів, наповнених зерном, які прямували до Польщі, а ви перед камерами казали, що все чудово"

– зазначив Туск, звертаючись до депутатів Сейму.

Дональд Туск підкреслив, що саме він був ініціатором зупинки механізму лібералізації торгівлі з Україною.

Коли ми виграли вибори, одним із наших перших рішень було домогтися негайного виправлення механізму ATM (Автономні торговельні засоби, – ред.) для запровадження деяких квот, але це був лише початок. Пізніше я разом зі своїми міністрами розпочав кампанію за те, щоб ЄС відмовився від механізму ATM, який лібералізував торгівлю з Україною

– заявив Дональд Туск під час пленарного засідання Сейму.

Додатково

Прем'єр-міністр запевнив депутатів Сейму, що уряд піклуватиметься про польські економічні інтереси, навіть якщо вони "конфронтують" з українськими інтересами.

У мене немає з цим проблем, бо ніхто не скаже мені, що я антиукраїнський, коли йдеться про українсько-російську війну – наголосив Дональд Туск.

Нагадаємо

ЄС запровадив механізм автономних торговельних заходів у червні 2022 року, після того, як росія розпочала війну в Україні. Банкомат дозволяє безмитне ввезення всіх українських товарів до країн Європейського Союзу. У 2023 році термін дії цього рішення було продовжено на один рік.

У січні 2024 року Європейська Комісія запропонувала продовжити дію торговельних заходів, одночасно запроваджуючи максимальні квоти для певних продуктів з метою захисту ринку ЄС. До них належали яйця, птахи, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед.

У зв'язку з лібералізацією торгівлі, Польщею спалахнула хвиля протестів фермерів, які блокували прикордонні переходи з Україною, щоб продемонструвати свою несприйнятливість.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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