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Туск заявил, что продвигал непродление "торгового безвиза" ЕС с Украиной

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Премьер Туск объявил, что Польша не будет продлевать беспошлинный импорт товаров из Украины после 5 июня 2025 года. Он заявил об угрозе польскому рынку и необходимости защиты интересов.

Туск заявил, что продвигал непродление "торгового безвиза" ЕС с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил в Сейме, что всегда выступал против продления беспошлинного импорта товаров из Украины, который прекратит действовать 5 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF 24.

Детали

С 5 июня 2025 года заканчивается беспошлинный импорт товаров из Украины (механизм банкоматов) и Польша возвращается к прежним правилам на границе. Решение было принято после протестов фермеров и кампании правительства Туска.

Выступая перед депутатами польского Сейма, глава правительства Польши отметил, что введение Европейским Союзом механизма банкоматов в 2022 году для поддержки Украины во время войны, "широко открыло польскую границу для украинской продукции, особенно сельскохозяйственной, импортируемой без какого-либо контроля".

По мнению премьера Польши, "торговый безвиз" с Украиной не имеет смысла, угрожает стабильности польского рынка и нужно было принять меры, чтобы его блокировать.

Я тогда ни одного плохого слова не сказал. Но трех-четырех месяцев было достаточно, чтобы осознать, что этот механизм не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И нужно было принять меры, чтобы его блокировать. Прежде всего, речь шла о зерне, но не только... Мы каждый день видели тысячи вагонов, наполненных зерном, которые направлялись в Польшу, а вы перед камерами говорили, что все прекрасно"

– отметил Туск, обращаясь к депутатам Сейма.

Дональд Туск подчеркнул, что именно он был инициатором остановки механизма либерализации торговли с Украиной.

Когда мы выиграли выборы, одним из наших первых решений было добиться немедленного исправления механизма ATM (Автономные торговые средства, – ред.) для введения некоторых квот, но это было только начало. Позже я вместе со своими министрами начал кампанию за то, чтобы ЕС отказался от механизма ATM, который либерализовал торговлю с Украиной

– заявил Дональд Туск во время пленарного заседания Сейма.

Дополнительно

Премьер-министр заверил депутатов Сейма, что правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они "конфронтируют" с украинскими интересами.

У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет мне, что я антиукраинский, когда речь идет об украинско-российской войне – подчеркнул Дональд Туск.

Напомним

ЕС ввел механизм автономных торговых мер в июне 2022 года, после того, как россия начала войну в Украине. Банкомат позволяет беспошлинный ввоз всех украинских товаров в страны Европейского Союза. В 2023 году срок действия этого решения был продлен на один год.

В январе 2024 года Европейская Комиссия предложила продлить действие торговых мер, одновременно вводя максимальные квоты для определенных продуктов с целью защиты рынка ЕС. К ним относились яйца, птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

В связи с либерализацией торговли, в Польше вспыхнула волна протестов фермеров, которые блокировали пограничные переходы с Украиной, чтобы продемонстрировать свою невосприимчивость.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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