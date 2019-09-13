Туристичному сезону в Криму не допоміг навіть міст - ексміністр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. З початку року Крим прийняв 700 тисяч людей на відпочинок, що зробило сезон найгіршим за три роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook колишнього міністра курортів та туризму Автономної Республіки Крим Олександра Лієва.
"У мене є інформація з щомісячного завантаження 32 об’єктів, які розміщені в Ялті, Алушті, Євпаторії, Севастополі, Коктебелі та Феодосії. Це 8 готелів та 24 санаторії, вмістимістю у 3600 місць. Висновок – в цьому році за 8 місяців Крим прийняв 700 тисяч відпочивальників, 600 тисяч з яких – жителі Росії. Цей сезон став найгіршим за останні 3 роки. Міст не допоміг", - написав на своїй сторінці ексміністр.
Такий пост Олександр Лієв написав після заяви окупаційної влади Криму про те, що з початку року Крим відвідало 5,8 мільйона туристів, завдяки відкриттю мосту.
"За нашими підрахунками, які ми давали на початку року, у 2019 році півострів можуть відвідати 1,2 мільйона росіян до кінця року, 450 тисяч з яких – люди, які приїдуть за соціальними путівками, тобто, як у 2017, і у 2018 роках. Я проаналізував завантаження аеропорту "Сімферополь", багато що є у відкритих джерелах, дещо я дістав за своїми каналами. Взяв дані української прикордонної служби – вони опубліковані у ЗМІ. Зіставив з даними щодо завантаження деяких великих готелів та санаторіїв Криму", - розповів Лієв про підрахунок реальної кількості туристів.
Також ексміністр курортів та туризму АРК серед причин низької кількості відпочивальників назвав зменшення кількості туристів з України. Ще одна причина – ріст ціни на туристичні послуги у Криму. "До слова, цей факт легко відслідкувати за динамікою вартості готельних номерів. Порівняно з 2013 роком, ціни на відпочинок у кримських базах відпочинку уже в 2016 році збільшились на 40%, а зараз, у 2019-му – вже на 70-90%", - написав Лієв.
Нагадаємо, що окупаційна влада Криму продовжує готувати дітей до служби в російській армії.