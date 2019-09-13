Туристичному сезону в Криму не допоміг навіть міст - ексміністр

КИЇВ. 13 вересня. УНН. З початку року Крим прийняв 700 тисяч людей на відпочинок, що зробило сезон найгіршим за три роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook колишнього міністра курортів та туризму Автономної Республіки Крим Олександра Лієва.