Туристическому сезону в Крыму не помог даже мост - экс-министр

"У меня есть информация по ежемесячной загрузке 32 объектов, которые расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Севастополе, Коктебеле и Феодосии. Это 8 отелей и 24 санатория общей емкостью 3600 мест. Вывод - в этом году за 8 месяцев Крым принял 700 000 отдыхающих, 600 000 из них – жители РФ. Этот сезон стал худшим за последние 3 года. Мост не помог", - написал на своей странице экс-министр.

Такой пост Александр Лиев написал после заявления оккупационных властей Крыма о том, что с начала года Крым посетило 5,8 миллиона туристов, благодаря открытию моста.

"По нашим подсчетам, которые мы давали в начале года, в 2019 году полуостров могут посетить 1,2 миллиона россиян до конца года, 450 000 из которых - люди, которые приедут по социальным путевкам, то есть, как в 2017, и в 2018 годах. Я проанализировал загрузку аэропорта "Симферополь", многое есть в открытых источниках, кое-что я получил по своим каналам. Взял данные украинской пограничной службы - они опубликованы в СМИ. Сопоставил данные по загрузке некоторых крупных отелей и санаториев Крыма", - рассказал Лиев о подсчете реального количества туристов.

Также экс-министр курортов и туризма АРК среди причин низкого количества отдыхающих назвал уменьшение количества туристов из Украины. Еще одна причина - рост цен на туристические услуги в Крыму. "К слову, этот факт легко отследить по динамике стоимости гостиничных номеров. По сравнению с 2013 годом, цены на отдых в крымских баз отдыха уже в 2016 году увеличились на 40%, а сейчас, в 2019-м - уже на 70-90%" , - написал Лиев.

Напомним, оккупационные власти Крыма продолжают готовить детей к службе в российской армии.