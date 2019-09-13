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Окупаційна влада Криму готує дітей до служби в російській армії – прокуратура

Окупаційна влада Криму готує дітей до служби в російській армії – прокуратура

Київ • УНН

 • 11715 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російська окупаційна влада готує дітей в окупованому Криму до служби в збройних силах РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Держава-окупант продовжує порушувати на території АР Крим норми міжнародного права, зокрема, проводячи серед дітей заходи, спрямовані на пропаганду війни та вступу до армії РФ", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, це порушує норми міжнародного гуманітарного права, тому прокуратура Криму зареєструвала провадження за заявою громадської організації "Кримська правозахисна група" за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі вирішується питання визначення підслідності.

У прокуратурі повідомили, що підготовка дітей відбувається з основ військової служби в освітніх установах і навчальних закладах. Дітей та молодь, за даними відомства, вчать основам військовим наукам, користуванню вогнепальною зброєю. Це, як зазначають у прокуратурі, безпосередньо чинить тиск на свідомість дітей та молоді, і таким чином окупаційна влада готує поповнення числа службовців збройних сил РФ.

"Військове навчання дітей – це порушення міжнародного гуманітарного права. Держава-окупант не має права ні мілітаризувати навчання дітей, ні призивати юнаків до лав збройних сил. Російська Федерація робить і перше, і друге – тому прокуратура автономії розслідує мілітаризацію навчання дітей на окупованому півострові як порушення законів та звичаїв війни", - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

У прокуратурі також повідомили, що мілітаризація навчання відбувається на основі виданого 3 квітня 2015 року представниками окупаційної влади наказу "Про створення Державної бюджетної установи Республіки Крим "Регіональний центр з підготовки до військової служби та військо-патріотичному вихованню".

"Метою діяльності центру є організація і методичне забезпечення отримання громадянами початкових знань в області оборони, підготовки по основах військової служби в освітніх установах і навчальних пунктах, військово-патріотичне виховання, що є порушенням заборони, передбаченої, ст. 51 Женевської Конвенції №4 "Про захист цивільного населення під час війни" від 12 серпня 1949 року", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, з 2015 року на строкову військову службу в російську армію з окупованого Криму призвали 13,5 тис. осіб.

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