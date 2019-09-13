Оккупационные власти Крыма готовят детей к службе в российской армии — прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российская оккупационная власть продолжает готовить детей в оккупированном Крыму к службе в вооруженных силах РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Государство-оккупант продолжает нарушать на территории АР Крым нормы международного права, в частности, проводя среди детей мероприятия, направленные на пропаганду войны и вступление в армию РФ", - говорится в сообщении.
Как указано, это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура Крыма зарегистрировала производства по заявлению общественной организации "Крымская правозащитная группа" по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас решается вопрос определения подследственности.
В прокуратуре сообщили, что подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях. Детей и молодежь, по данным ведомства, учат основам военным наукам, пользованию огнестрельным оружием. Это, как отмечают в прокуратуре, непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи, и таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ.
"Военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Государство-оккупант не имеет права ни милитаризировать обучение, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. Российская Федерация делает и то, и другое - поэтому прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения на оккупированном полуострове как нарушение законов и обычаев войны", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.
В прокуратуре также сообщили, что милитаризация обучения происходит на основе выданного 3 апреля 2015 года представителями оккупационной власти приказа "О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию".
"Целью деятельности центра является организация и методическое обеспечение получения гражданами начальных знаний в области обороны, подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах, военно-патриотическое воспитание, что является нарушением запрета, предусмотренного ст. 51 Женевской Конвенции №4 "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года", - отметили в ведомстве.
Напомним, с 2015 года на срочную военную службу в российскую армию из оккупированного Крыма призвали 13,5 тыс. человек.