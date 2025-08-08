$41.460.15
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Крим
Туреччина закрила протоку Дарданелли для судноплавства через масштабні пожежі

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Протоку Дарданелли тимчасово закрили для морського судноплавства через лісові пожежі на північному заході Туреччини. Пожежі поширилися поблизу міста Чанаккале, де евакуювали мешканців.

Туреччина закрила протоку Дарданелли для судноплавства через масштабні пожежі

Міністерство транспорту Туреччини повідомило, що протоку Дарданелли тимчасово закрили для морського судноплавства через лісові пожежі, що вирують на північному заході країни, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Основний міжнародний водний шлях було закрито як запобіжний захід, оскільки пожежі поширилися поблизу міста Чанаккале, де було евакуйовано низку мешканців.

Турецьких пожежників було залучено для боротьби з пожежами. Також використовуються спеціалізовані літаки та гелікоптери для гасіння пожеж.

Дарданелли з'єднують Егейське море з Мармуровим морем. Разом з протокою Босфор він служить життєво важливим маршрутом для комерційного судноплавства між Європою та Азією.

За офіційними даними, у 2024 році Дарданелли перетнули майже 46 000 суден.

Додамо

За словами місцевих чиновників, сильні вітри роздмухували лісові пожежі, сприяючи їх поширенню в спекотну суху погоду. Губернатор провінції Чанаккале, цитований Turkiye Today, заявив у п'ятницю, що зусилля з гасіння пожеж "як з повітря, так і з землі" тривають.

Головний аеропорт Чанаккале закрито для пасажирських рейсів, але звідти все ще працюють пожежні та пошуково-рятувальні літаки.

Цього літа по всій Туреччині спалахнули сотні лісових пожеж, що змусило десятки тисяч людей евакуюватися з домівок.

У липні щонайменше 10 працівників лісового господарства та рятувальників загинули під час боротьби з лісовими пожежами в центральній провінції Ескішехір.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Asia
Європа
Туреччина