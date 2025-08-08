Турция закрыла пролив Дарданеллы для судоходства из-за масштабных пожаров

$41.460.15
15:03 • 8122 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 29468 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 43388 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 30734 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 64064 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 55087 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 42717 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 34363 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 71861 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25081 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте
8 августа, 06:38
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины
8 августа, 07:29
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации
8 августа, 08:20
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
11:15
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
14:30
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
14:38
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
14:30
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
13:00
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
11:15
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Крым
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Ми-8
Хранитель

Турция закрыла пролив Дарданеллы для судоходства из-за масштабных пожаров

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Пролив Дарданеллы временно закрыли для морского судоходства из-за лесных пожаров на северо-западе Турции. Пожары распространились вблизи города Чанаккале, где эвакуировали жителей.

Турция закрыла пролив Дарданеллы для судоходства из-за масштабных пожаров

Министерство транспорта Турции сообщило, что пролив Дарданеллы временно закрыт для морского судоходства из-за лесных пожаров, бушующих на северо-западе страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Основной международный водный путь был закрыт в качестве меры предосторожности, поскольку пожары распространились вблизи города Чанаккале, где был эвакуирован ряд жителей.

Турецкие пожарные были привлечены для борьбы с пожарами. Также используются специализированные самолеты и вертолеты для тушения пожаров.

Дарданеллы соединяют Эгейское море с Мраморным морем. Вместе с проливом Босфор он служит жизненно важным маршрутом для коммерческого судоходства между Европой и Азией.

По официальным данным, в 2024 году Дарданеллы пересекли почти 46 000 судов.

Добавим

По словам местных чиновников, сильные ветры раздували лесные пожары, способствуя их распространению в жаркую сухую погоду. Губернатор провинции Чанаккале, цитируемый Turkiye Today, заявил в пятницу, что усилия по тушению пожаров "как с воздуха, так и с земли" продолжаются.

Главный аэропорт Чанаккале закрыт для пассажирских рейсов, но оттуда все еще работают пожарные и поисково-спасательные самолеты.

Этим летом по всей Турции вспыхнули сотни лесных пожаров, что заставило десятки тысяч людей эвакуироваться из домов.

В июле по меньшей мере 10 работников лесного хозяйства и спасателей погибли во время борьбы с лесными пожарами в центральной провинции Эскишехир.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Азия
Европа
Турция