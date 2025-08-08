Турция закрыла пролив Дарданеллы для судоходства из-за масштабных пожаров
Киев • УНН
Пролив Дарданеллы временно закрыли для морского судоходства из-за лесных пожаров на северо-западе Турции. Пожары распространились вблизи города Чанаккале, где эвакуировали жителей.
Министерство транспорта Турции сообщило, что пролив Дарданеллы временно закрыт для морского судоходства из-за лесных пожаров, бушующих на северо-западе страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Основной международный водный путь был закрыт в качестве меры предосторожности, поскольку пожары распространились вблизи города Чанаккале, где был эвакуирован ряд жителей.
Турецкие пожарные были привлечены для борьбы с пожарами. Также используются специализированные самолеты и вертолеты для тушения пожаров.
Дарданеллы соединяют Эгейское море с Мраморным морем. Вместе с проливом Босфор он служит жизненно важным маршрутом для коммерческого судоходства между Европой и Азией.
По официальным данным, в 2024 году Дарданеллы пересекли почти 46 000 судов.
Добавим
По словам местных чиновников, сильные ветры раздували лесные пожары, способствуя их распространению в жаркую сухую погоду. Губернатор провинции Чанаккале, цитируемый Turkiye Today, заявил в пятницу, что усилия по тушению пожаров "как с воздуха, так и с земли" продолжаются.
Главный аэропорт Чанаккале закрыт для пассажирских рейсов, но оттуда все еще работают пожарные и поисково-спасательные самолеты.
Этим летом по всей Турции вспыхнули сотни лесных пожаров, что заставило десятки тысяч людей эвакуироваться из домов.
В июле по меньшей мере 10 работников лесного хозяйства и спасателей погибли во время борьбы с лесными пожарами в центральной провинции Эскишехир.