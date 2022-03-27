Туреччина вітатиме російських олігархів у країні - голова МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Туреччина вітатиме російських олігархів у себе в країні, але вони мають дотримуватися міжнародного права, щоб вести там бізнес, заявив у суботу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише УНН із посиланням на Reuters.
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"Якщо російські олігархи… або будь-які російські громадяни захочуть відвідати Туреччину, звичайно, вони можуть… Якщо ви маєте на увазі, чи можуть ці олігархи вести якийсь бізнес у Туреччині, то, звичайно, якщо це законно і не суперечить міжнародному праву, я розгляну це, а якщо це суперечить міжнародному праву, то це інша історія", - заявив він.
Деталі
Видання зазначає, що дві суперяхти, пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем, пришвартовались на турецьких курортах.
Західні уряди наклали на Абрамовича та кількох інших російських олігархів санкції, намагаючись ізолювати президента рф володимира путіна та його союзників через вторгнення москви в Україну.
Доповнення
Туреччина продовжує підтримувати контакти і з Україною, і з росією, про що заявляв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він вважає першочерговим завданням дипломатії країни досягти врегулювання ситуації.
Також Ердоган повідомив, що Україна та росія нібито близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу.