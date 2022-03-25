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Украина и рф близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов переговоров - Эрдоган

Киев • УНН

 • 196261 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украина и россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам после возвращения из Брюсселя, где принял участие во внеочередном саммите НАТО, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Украина и рф близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов переговоров - Эрдоган

Цитата

"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии (президент Украины Владимир) Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", - сказал глава турецкого государства, которого цитирует издание.

Детали

По его словам, еще одна важная тема, которую обсуждают стороны, касается "демилитаризации" Украины.

"Конечно, Украина - это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении", - продолжил Эрдоган.

Однако, консенсуса, по словам президента Турции, все еще нет в отношении Крыма и Донбасса.

В итоге Зеленский предложил провести референдум по Донбассу, сказал Эрдоган, отметив в связи с этим мудрость и лидерские качества главы украинского государства.

В отношении Крыма, Турция изначально открыто и четко выступила против оккупации полуострова, отметил Эрдоган.

Глава турецкого государства уточнил, что лично озвучивал позицию Анкары по этому вопросу на каждых переговорах с российским коллегой владимиром путиным.

Дополнение

Ранее американские СМИ сообщали, что США предлагают Турции передать российские системы ПВО С-400 украинским войскам.

Отвечая на этот вопрос журналистам, согласно с местными СМИ, Эрдоган заявил, что глава офиса турецкого президента по коммуникациям Фахреттин Алтун уже отвечал на этот вопрос.

Алтун ранее, комментируя информацию в прессе, заявил, что рассматриваемая идея "достаточно нереальна", однако дает возможность обсудить проблемы, с которыми Турция и Запад столкнулись в последние годы.

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