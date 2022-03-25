Украина и рф близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов переговоров - Эрдоган

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"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии (президент Украины Владимир) Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", - сказал глава турецкого государства, которого цитирует издание.

Детали

По его словам, еще одна важная тема, которую обсуждают стороны, касается "демилитаризации" Украины.

"Конечно, Украина - это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении", - продолжил Эрдоган.

Однако, консенсуса, по словам президента Турции, все еще нет в отношении Крыма и Донбасса.

В итоге Зеленский предложил провести референдум по Донбассу, сказал Эрдоган, отметив в связи с этим мудрость и лидерские качества главы украинского государства.

В отношении Крыма, Турция изначально открыто и четко выступила против оккупации полуострова, отметил Эрдоган.

Глава турецкого государства уточнил, что лично озвучивал позицию Анкары по этому вопросу на каждых переговорах с российским коллегой владимиром путиным.

Дополнение

Ранее американские СМИ сообщали, что США предлагают Турции передать российские системы ПВО С-400 украинским войскам.

Отвечая на этот вопрос журналистам, согласно с местными СМИ, Эрдоган заявил, что глава офиса турецкого президента по коммуникациям Фахреттин Алтун уже отвечал на этот вопрос.

Алтун ранее, комментируя информацию в прессе, заявил, что рассматриваемая идея "достаточно нереальна", однако дает возможность обсудить проблемы, с которыми Турция и Запад столкнулись в последние годы.