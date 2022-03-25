Україна та рф близькі до консенсусу по 4 з 6 пунктів переговорів - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна та росія близькі до консенсусу щодо чотирьох із шести пунктів переговорного процесу. Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив журналістам після повернення з Брюсселя, де взяв участь у позачерговому саміті НАТО, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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"Вважаю, за чотирма пунктами у переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом (президент України Володимир) Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився з цим. Російською мовою і так говорять на території всієї України. У цьому плані проблем немає", - сказав глава турецької держави, якого цитує видання.
Деталі
За його словами, ще одна важлива тема, яку обговорюють сторони, стосується "демілітаризації" України.
"Звичайно, Україна – це держава, тому про прийняття роззброєння від А до Я не йдеться. Але й із цього питання незрозумілих аспектів немає. Тобто українська сторона заявила, що може піти на певні поступки і з цього питання. Четвертий пункт переговорів стосується колективної безпеки. Україна продемонструвала позитивний підхід і щодо цього", - продовжив Ердоган.
Проте, консенсусу, за словами президента Туреччини, все ще немає щодо Криму та Донбасу.
У результаті Зеленський запропонував провести референдум щодо Донбасу, сказав Ердоган, зазначивши у зв'язку з цим мудрість і лідерські якості глави української держави.
Щодо Криму, Туреччина від початку відкрито і чітко виступила проти окупації півострова, зазначив Ердоган.
Глава турецької держави уточнив, що особисто озвучував позицію Анкари з цього питання на кожних переговорах із російським колегою володимиром путіним.
Доповнення
Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США пропонують Туреччині передати російські системи ППО С-400 українським військам.
Відповідаючи на це запитання журналістам, згідно з місцевими ЗМІ, Ердоган заявив, що глава офісу турецького президента з комунікацій Фахреттін Алтун вже відповідав на це запитання.
Алтун раніше, коментуючи інформацію в пресі, заявив, що ідея, що розглядається, «досить нереальна», однак дає можливість обговорити проблеми, з якими Туреччина і Захід зіткнулися останніми роками.